Cantine Paolini: quattro i vini sulla guida del Gambero Rosso

Cantine Paolini, storica realtà vitivinicola marsalese, continua a collezionare riconoscimenti. L'ultima conferma arriva dalla prestigiosa guida Vini d'Italia del Gambero Rosso, che ha premiato ben quattro etichette prodotte dall'azienda siciliana.

Tra i vini che hanno ottenuto lustro, spiccano le new entry Maleka e Di Siu. Il primo, un grillo, esprime in modo autentico il carattere del terroir siciliano, con profumi seducenti di ananas e limoni. Di Siu, il cui nome significa “desiderio” in dialetto siciliano, rappresenta l’ambizione di Cantine Paolini di creare un vino unico ed esclusivo, perfetto per accompagnare diverse occasioni conviviali.

Anche i due storici vini 72 Filara Lucido e 72 Filara Nero d'Avola-Frappato hanno ottenuto un'ottima valutazione. Il Lucido, un catarratto in purezza, si distingue per la sua complessità ed eleganza, mentre il Nero d'Avola-Frappato conquista per la sua struttura e persistenza aromatica.

Questi risultati sono la testimonianza di una costante ricerca della qualità e di un impegno continuo nell'innovazione da parte di Cantine Paolini. L'azienda, fedele alle tradizioni del territorio, ha saputo interpretare i gusti dei consumatori moderni, proponendo vini di carattere e personalità.

