Evento dell’Anno a Milano: Costa Global Summit, 29ª Edizione “Protagonisti del Mare”

13/12/2024 18:01:00

L’edizione 2024 del Costa Global Summit ha celebrato l’eccellenza nel settore del turismo e delle agenzie di viaggi, premiando le realtà più performanti e distintive in termini di fatturato e risultati. Un’occasione di grande prestigio, che ha visto tra i protagonisti I Mille Viaggi, un’agenzia che ha brillato più di tutte, conquistando il premio come Miglior Agenzia Viaggi - Vendite Totali Sud Italia per l’anno 2024.

Questo riconoscimento non è solo una testimonianza di successo, ma una vera e propria convalida della serietà e professionalità che contraddistinguono da sempre I Mille Viaggi. Con una storia fatta di dedizione e passione, l’agenzia ha saputo affermarsi come leader nel suo settore, costruendo una reputazione solida nel tempo grazie anche alla fiducia dei suoi clienti.

Al timone di questo straordinario successo c’è Giovanna Letizia Amato, una veterana con oltre 22 anni di esperienza nel mondo dei viaggi, che ha saputo guidare il suo team con competenza e visione. Al suo fianco, Chiara e Milena, che completano un trio vincente, pronto a garantire un servizio impeccabile a ogni cliente.

È un onore per il nostro territorio poter vantare realtà come I Mille Viaggi, che non solo contribuiscono all’economia locale, ma si fanno ambasciatori di un turismo di qualità e di eccellenza. Un esempio da seguire per tutti coloro che credono nel valore del lavoro, della passione e della professionalità.

Congratulazioni a I Mille Viaggi e al suo team per questo straordinario riconoscimento! Il futuro è decisamente nelle loro mani.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)