Vitalizi, il deputato regionale Figuccia: “Tagliamoli anche all’Ars”

30/06/2018 18:00:00

Il deputato regionale Figuccia non si lascia scappare niente. Taglia il traguardo battendo i grillini che sono i padri nobili della guerra contro i vitalizi.

Mentre alla Camera dei deputati si accende il dibattito sul taglio ai vitalizi tra chi li difende come “diritti acquisiti” e chi li considera “privilegi rubati”, la eco arriva in Sicilia e in particolare all’Ars dove sono 18 i milioni spesi ogni anno per i vitalizi. Formalmente gli emolumenti in favore degli ex deputati dell’Assemblea regionale siciliana sono stati aboliti nel 2012, ma in realta’ ci sono ancora 324 posizioni che “pesano” sui conti della Regione e dei siciliani.

“In una fase storica come questa, nella quale la poverta’ estrema ha raggiunto livelli inauditi, ritengo che questi privilegi vadano eliminati prima possibile – lo dichiara Vincenzo Figuccia leader del movimento CambiAmo la Sicilia che lo scorso dicembre si e’ dimesso dalla carica di assessore del governo Musumeci, contro l’idea della presidenza dell’Ars di ripristinare gli stipendi d’oro dei super burocrati. Il deputato torna a battere i pugni su una questione che come lui stesso la definisce essere “una battaglia di giustizia sociale”.

“Prima si tagliano e meglio e’. Non e’ piu’ accettabile assistere inermi ad un sistema che inasprisce le disuguaglianze e che polarizza la societa’ tra i privilegi di pochi e il disagio di una base sempre piu’ ampia”