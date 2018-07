I voli DAT per Pantelleria, in una settimana già troppi disagi

09/07/2018 12:09:00

Non sono certamente partiti con il piede giusti i voli che collegano Pantelleria con gli aeroporti siciliani con la compagnia danese DAT.

Nei giorni scorsi, come abbiamo raccontato, c'è stato il battesimo dell'aereo per Pantelleria, in una settimana di servizio ci sono stati già diversi problemi.

Giovedì ad esempio è stato cancellato un volo. Ieri l'aereo in partenza per Trapani ha registrato due ore di ritardo, perchè a sua volta partiva in ritardo dall'aeroporto di Birgi. E poi ancora qualche guasto e gli equipaggi bloccati. Disagi che non fanno ben sperare i panteschi che guardano ai voli di collegamento con la Sicilia con speranza.