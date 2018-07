Sicilia, Wineup expo concorso culinario “LA Medusa”

13/07/2018 21:25:00

Continuano gli appuntamenti di Wineup Expo 2018 “IL VULCANICO VINO VIAGGIO FRA STORIA, VINO, CIBO, ARTE CULINARIA e INNOVAZIONE, curato dall’associazione Sicilia pro events, rappresentata dal dott. Massimo Picciotto, con il Concorso Culinario “La Medusa” che si terrà presso l’Anfiteatro Palici delle Cantine Patria.

Per l’edizione 2018 la Sicilia mette in campo il Top sia in termini di Menù che di eccellenze produttive, con una grande squadra di chef che gareggeranno promuovendo creatività, innovazione seguendo la tradizione.

Gli Chef in gara sono Elimi, ragusani, siracusani, messinesi, catanesi, quindi proveniendo da diverse zone siciliane, diverse per tradizione e per tipicità enogastronomiche, avranno la possibilità di utilizzare le materie prime fornite dai nostri partners: Coldiretti, Pasta Etna Pastificio Alberto Poiatti ed ancora tantissime eccellenze vere chicche della cucina Siciliana, dal Tartufo nero Siciliano, al caviale di lumaca produzione esclusiva dell’azienda “Lumaca Madonita a tante altre peculiarità locali.

In degustazione i vini delle migliori Cantine siciliane e l’unica acqua dell’Etna Cavagrande. A fine pasto sarà presente pure il filu ferru aromatizzato alle pere dell’azienda sarda “Mure è lughe” di Remo Caddeo di Dualchi.

La giuria che valuterà i concorrenti in gara è composta da grandi esperti e giornalisti di settore:

• Franco Virga personalità indiscussa della cucina palermitana, suoi sono i ristoranti di maggiore tendenza del capoluogo siciliano, il Bocun, la Buatta e il ristorante Gagini Vucciria tutti a Palermo

• Antonio Iacona Giornalista enogastronomico, scrive per Enonews, il Cuoco, etc.

• Lugi Salvo sommelier Ais, giornalista enogastronomico, scrive per Giornale Vino cibo

• Piero Rotolo, giornalista enogastronomico direttore responsabile di Egnews ed Olio Vino Peperoncino.

• Giuseppe Raineri Fiduciario Slow Food Trapani, collaboratore Slow Food editore.

• Flavia Buscema direttrice della rivista enogastronomica online INeat.

• Stefano Barbagallo Area manager Italia Meridionale Zanussi Professional

Gli Chef in gara sono invece:

• Nino D’ambrogio (agriturismo Vultaggio - Trapani

• Gianfranco Conticello (Ristorante La Marinara - Marsala)

• Angelo Genna (Ristorante Il Giullare - Alcamo)

• Paolo DI Domenico (Ristorante Lo scrigno dei Sapori - Palazzolo Acreide)

• Marco Giuliano (ristorante il Cinghiale Palazzolo Acreide)

• Gianni Savasta (trattoria del Gallo - Palazzolo Acreide)

• Salvatore Mazzullo (ristorante Hotel Capo Taormina -Taormina)

• Gerica Motta (chef Ristorante Wincity - Catania)

• Tonino Puglisi (ristorante Hotel Resort Il Picciolo Castiglione di Sicilia)

Mentre i Pasticceri in gara:

• Andrea Alì (ristorante Andrea Sapori montani Palazzolo Acreide)

• Nello Barone (hotel Capo Taormina - Taormina)

• Giuseppe Ricciardi (pasticceria Acese - Acireale)

Ci sarà da divertirsi, e saziare i migliori palati e che vinca il migliore.

La manifestazione è patrocinata dalla Presidenza della Regione Siciliana, dall’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio della Regione Siciliana (IRVO), dai dipartimenti di Agraria degli Atenei di Palermo e Catania, dai Comuni di Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, e da diversi Consorzi di tutela dei vini a DOC nazionali e regionali e dal Comune di Sennori in provincia di Sassari.

Sponsor della manifestazione sono: Pasta Etna Alberto Poiatti, Puleo srl, Cavagrande, Rifra Food Ingrediants srl, HTS enologia, ENODORO, IP assistence, Widex Italia.

Parteners del progetto sono: Officina Etna eventi, Wine App della Ladyoak Ltd, con sede a Manchester.

Per informazioni consultare www.wineupexpo.it o scaricare gratuitamente l’applicazione Wine App.