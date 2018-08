Fly Volley Marsala: scelto l'allenatore

08/08/2018 14:50:00

Lo sport come elemento di crescita ed evoluzione, di riscatto e d’integrazione. È questa la mission di Fly Volley Marsala, la nuova compagine sportiva lilibetana, nata dalla storica passione degli atleti e delle atlete della pallavolo a Marsala. L’obiettivo è quello di coinvolgere e aggregare i giovani, in particolare nel sociale, prestando attenzione ai quartieri disagiati; fra i suoi progetti, anche, la formazione di una squadra per portatori di handicap. La struttura societaria della nuova realtà sportiva vede alla presidenza il nome di Roberto Marino, quello di Diego Maggio, come vice; Mario Bornice, nel ruolo di segretario.

Mentre è in via di definizione la formazione della squadra che parteciperà al campionato, si cominciano ad incastrare i tasselli della prossima stagione sportiva con la scelta dell’allenatore.

Con l'intenzione di essere competitiva da subito, in questa fase si sta definendo la programmazione dei quadri tecnici. In questa direzione va la decisione di affidare l'incarico di capo allenatore a Gaspare Viselli. Tanta gavetta nel suo curriculum per un allenatore che ama valorizzare i giovani e fa della grinta e tenacia il suo miglior biglietto da visita.

Recita il comunicato societario:

<<Sarà Gaspare Viselli, a lanciare i passi di questa nuova avventura. Il tecnico marsalese viene da una brillante stagione a Catania in serie B2 femminile e vanta una grande esperienza che lo ha portato alla conquista di diversi titoli regionali con le giovanili>>

<<Una vera scommessa – ha detto Viselli, dopo aver accettato la proposta del presidente Marino – uno sport sano non può che essere un ulteriore strumento di sviluppo personale ma anche del territorio. Spendersi per una giusta causa, nella propria città è la più bella sfida che si possa accettare>>

Nella foto a dx, accanto al neotecnico il presidente Roerto Marino, il vice Diego Maggio, il direttore sportivo Peppe Viselli