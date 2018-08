Caos campionati: la partenza della Serie C slitta al 2 settembre

10/08/2018 23:20:00

Dalla Serie B in giù è caos totale in attesa dei ricorsi in atto dei club. Tema che coinvolge pure la Serie C. Sul piatto le tre ammissioni decise dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. delle società Cavese, Imolese, e Juventus B al torneo che prendono il posto di Catania, Novara e Siena per le quali si aprono le porte della cadetteria.

Con il comunicato n° 69 la Lega Pro rende noto che il Consiglio Direttivo del 6 agosto 2018, a parziale modifica del Com. Uff.

n. 263/L del 27/06/2018, ha deliberato di posticipare la data d’inizio del Campionato Serie C 2018-2019 a domenica 2

settembre 2018.

Il fischio d'inizio dei gironi della terza serie prenderanno il via con una settimana di ritardo rispetto a quanto era preventivato. Il 22 agosto a Roma il sorteggio dei calendari.

Emanuele Giacalone