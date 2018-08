Il consiglio comunale di Trapani ha approvato il Piano opere pubbliche

10/08/2018 11:55:00

Si è riunito il consiglio comunale di Trapani, prima della pausa estiva, i consiglieri hanno approvato gli assestamenti, la variazione di bilancio e l'integrazione al programma del Piano triennale delle Opere Pubbliche.



Il consiglio comunale, presieduto da Giuseppe Guaiana, ha approvato le proposte della Giunta del sindaco Giacomo Tranchida

Sia Guaiana che Tranchida sposano lo stesso pensiero: recuperare il tempo perduto in questo anno di commissariamento che, di fatto, ha bloccato la città.

Ci sono delle emergenze a cui dare risposta immediata, c'è tanta programmazione da mettere sul fuoco e soprattutto ci sono le risposte che i cittadini attendono.

Sarà un'Amministrazione che sentirà il crescere delle responsabilità e il peso di quel 70% di consensi che gli elettori hanno voluto tributare. Una fiducia che è stato un grido di speranza.

Tuttavia, la Giunta deve fare i conti con i tagli dei trasferimenti regionali e statali, il bilancio è di cassa.

La manovra approvata da Palazzo Cavarretta ammonta a 6 milioni e mezzo di euro.

Si è pensato un po' a tutto: dalla mensa a settembre per gli studenti di rientro a scuola agli stanziamenti per il trasporto anche per i disabili.

Ci sono in programmazione una serie di interventi che riguardano la pubblica illuminazione, predisponendo in talune zone i pannelli fotovoltaici, 150 mila euro sono stati previsti per le attività culturali, 500 mila euro ci sono per la manutenzione straordinaria delle scuole e altri 500 per l'impiantistica sportiva.

Previsti 350 mila euro per la manutenzione del Pala Ilio, 500 per la manutenzione delle strade, 450 per la manutenzione della rete idrica, 250 mila euro sono stati previsti per il rifacimento della rete fognaria nella zona di Mokarta.

Massima attenzione per le periferie, il sindaco lo aveva annunciato in campagna elettorale, ed ecco i 26 mila euro per incarichi a soggetti incaricati di rifare il look a Villa Rosina, 275 mila euro sono stati previsti per il rifacimento dei solai per il Lazzaretto e per la riapertura della Casina delle Palme e Sala Perrera.

Anche il palazzo comunale avrà un restyling nuovo, verrà rifatto il tetto per un ammontare di 350 mila euro, finalmente ci sono i soldi per rimettere in piedi il teatro Tito Marrone: stanziati 150 mila euro.

Previsti per l'arredo urbano 50 mila euro, 150 mila euro, invece, sono destinati a vari profili che avranno il compito di intercettare i finanziamenti europei, 28 mila euro vanno alla video sorveglianza.

Soddisfazione da parte del sindaco, Tranchida, e del presidente del consiglio, Guaiana, per la sinergia con cui Amministrazione e Consiglio stanno lavorando.

Sono le prime pianificazioni e le prime risposte che la città di Trapani attendeva, stessa cosa per le periferie troppo spesso dimenticate, per le due cariche della città si sta “ Restituendo dignità ad alcuni monumenti e luoghi simbolo della città, predisponendo strumenti di pianificazione indispensabili per conseguire finanziamenti. Siamo consapevoli - continuano - che tanto ci sta da fare e che ancora dobbiamo fronteggiare gli arretrati dell’emergenza spazzatura e scerbatura, ma al contempo abbiamo il dovere d’iniziare il percorso della rimonta e rimettere in moto la città di Trapani su tutti i fronti”.

Con un precedente atto di indirizzo il sindaco aveva predisposto l'affidamento del Campo Aula a dei genitori che ne avevano fatto richiesta.

Il Campo sarà utilizzato da lunedì alla domenica dalle 16 alle 20, e sarà reso fruibile solo con alcune restrizioni. Non saranno, infatti, utilizzabili gli spogliatoi e i bagni.

Una rinuncia a cui i genitori sono disposti a soprassedere purchè abbiano lo spazio dove far giocare i loro figli, saranno i diretti responsabili per eventuali danni alla struttura e si tratterà di un affidamento del tutto temporaneo con inizio il 30 settembre.