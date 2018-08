Le regole per la notte di Ferragosto a Petrosino

11/08/2018 19:15:00

Come ogni anno, l’amministrazione comunale di Petrosino ha predisposto una serie di misure per far trascorrere un Ferragosto in sicurezza e pulizia a tutti i cittadini che si riverseranno sulle spiagge e non solo la notte tra il 14 e il 15 agosto. Previsto un servizio d’ordine sulle spiagge e la presenza di vigili urbani per garantire la corretta viabilità e l’accesso ai mezzi di soccorso, così come è previsto anche un servizio straordinario di raccolta dei rifiuti su tutte le spiagge, al fine di garantire la pulizia degli arenili petrosileni.

Per festeggiare il Ferragosto e in sicurezza e pulizia, inoltre, il Comune di Petrosino chiede la collaborazione dei cittadini, attraverso il rispetto di alcuni semplici consigli:

- Non entrare con i veicoli in spiaggia e sostarli ordinatamente per consentire la viabilità e l’accesso ai mezzi di soccorso;

- Non lasciare carboni ardenti, ceneri, vetro o altro materiale pericoloso in spiaggia;

- Rispettare gli altri bagnanti e non disturbare con giochi e suoni molesti chi ti sta vicino;

- Raccogliere la spazzatura opportunamente differenziata nei sacchetti e depositarli negli appositi contenitori, oppure consegnarli agli operatori.