Trapani, lutto nel mondo del giornalismo. E' morto il cameraman Bartolomeo Peduzzi

14/08/2018 20:59:00

Il mondo dell'informazione trapanese in lutto per la scomparsa del cameraman Bartolomeo Peduzzi, morto a causa di un tumore che lo aveva colpito ai polmoni. Formatosi professionalmente a Telescirocco, negli ultimi anni ha lavorato per diverse produzioni Rai. Così lo ricorda sul suo profilo facebook Nicola Baldarotta:

"Ciao compare. Sei stato apprezzato da tutti quelli che hanno lavorato con te e sono sicuro che lo sei stato anche da chi ti ha conosciuto in genere. Io ti ho voluto bene. Ciao Bartolomeo Peduzzi".

E così Gianfranco Criscenti: "Lutto nel giornalismo trapanese: è morto il cameraman Bartolo Peduzzi, una persona perbene, un professionista serio e riservato. Cresciuto a Telescirocco, negli ultimi anni ha collaborato con Blue Service (al fianco di Peppe Aiello e Tommaso Minaudo), realizzando numerosi servizi per la Rai (da Linea Blu a Geo&Geo). Ciao Bartolo, RIP"

La redazione di tp24.it si unisce al cordoglio per la scomparsa di Bartolo.