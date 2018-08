Vela, conclusa a Marsala la terza tappa di Coppa Sicilia Optimist

14/08/2018 02:00:00

Conclusa a Marsala la terza tappa di Coppa Sicilia Optimist, organizzata dalla Società Canottieri: trionfo dei velisti Michele Adorni e Giulio Genna tra i Cadetti, e di Marco Genna tra gli Juniores

Si conclude in bellezza la terza tappa di Coppa Sicilia Optimist 2018, organizzata dalla Società Canottieri Marsala durante il weekend appena trascorso. E’ stata un’edizione molto partecipata con l’iscrizione di ben 50 Cadetti e 51 Juniores, atleti provenienti da tutta la Sicilia con la presenza anche di una squadra veneziana. Ogni anno la Società Canottieri concilia un evento di campionato FIV con due ricorrenze importanti per la memoria sportiva di tutta la comunità marsalese: in occasione della Coppa Sicilia, infatti, si è svolto il 42esimo Trofeo Massino Attinà e il 15esimo Trofeo Ferdinando Montalto, in ricordo dei due giovani campioni di vela scomparsi prematuramente. Grazie ad eventi come questo, infatti, resteranno sempre nella memoria di tutti noi, rinnovando ad ogni occasione i valori dello sport legati alla vela. Il Trofeo Attinà è stato vinto da Marco Genna e il Trofeo Montalto da Michele Adorni.

Sono state due giornate impegnative per tutti i partecipanti, che hanno dovuto regatare in un campo di regata caratterizzato dal vento sostenuto, soprattutto nella giornata di sabato, mettendo a dura prova le abilità tecniche in particolar modo dei Cadetti, i più giovani della categoria Optimist, consentendo comunque lo svolgimento di tutte le prove previste.

Il bilancio di queste due giornate di sport è stato estremamente positivo: si è registrato un vero trionfo degli atleti della Società Canottieri, che sono arrivati in vetta alla classifica, guidati dagli istruttori Enrico Tortorici e Francesco Giacalone: Michele Adorni e Giulio Genna sono saliti sui gradini più alti del podio, rispettivamente primo e secondo della categoria Cadetti, mentre il campione Marco Genna ha vinto la competizione degli Juniores, concludendo nel miglior modo possibile una carriera strepitosa che negli ultimi anni lo ha annoverato tra i migliori giovani velisti d’Italia. Questa per Marco è stata l’ultima regata nella classe Optimist, per lui si è chiuso un percorso sportivo legato alla vela fatto di successi e grandi soddisfazioni. Un grande orgoglio per il Direttore Sportivo della Società Canottieri, Mario Noto, che lo ha premiato con gioia e commozione, sicuro di una prosecuzione di carriera sportiva ricca di nuove sfide e soddisfazioni.