Trapani: "Balcone in Musica", giovani talenti in scena dallo storico Palazzo Cavarretta

In un'unione perfetta tra storia e innovazione, il balcone di Palazzo Cavarretta ha ospitato due serate musicali che hanno trasformato il cuore di Trapani in un suggestivo auditorium a cielo aperto. Il maestoso edificio quattrocentesco ha accolto le note dei giovani talenti del Conservatorio "Antonio Scontrino".

L'iniziativa "Balcone in Musica", promossa dalla Presidenza del Consiglio Comunale con il sostegno dell'ARS, ha valorizzato uno dei più pregevoli esempi del barocco trapanese.

La serata del 1° dicembre è stata dedicata alla musica pop, con le interpretazioni di Dajana Silvestri, Roberta Genna, Syria Messana e Manuela Lombardo che hanno incantato i passanti. Le loro voci sono state accompagnate da Dario Salerno alla chitarra, Giovanni Ferro al pianoforte e Giuseppe Trippodo alle percussioni in suggestivi arrangiamenti di classici italiani e internazionali. Il 7 dicembre il palcoscenico ha accolto le sonorità jazz del trio formato da Andrea Giugno al pianoforte digitale, Nicola Valenti al basso elettrico e Aurelia Romej alla batteria, che hanno dato prova di grande maturità artistica fondendo tradizione e contemporaneità.

"Questo progetto rappresenta molto più di un evento musicale", afferma la Presidente del Consiglio Comunale di Trapani Anna Lisa Bianco. "È un ponte tra la storia secolare dell'edificio e il futuro rappresentato dai nostri giovani musicisti, un modo per valorizzare sia i talenti del territorio che il nostro patrimonio architettonico."

La collaborazione tra Conservatorio "Scontrino", Assemblea Regionale Siciliana e Comune di Trapani ha permesso di ripensare gli spazi urbani storici in chiave contemporanea. Il successo dell'iniziativa apre nuove prospettive, con progetti già allo studio per ampliare la rassegna ad altre location storiche della città.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)