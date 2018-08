Trapani, annullata la visita dell'arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco

15/08/2018 14:00:00

L'arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco dove essere in visita a Trapani in occasione dei festeggiamenti della Madonna, ma dopo il tragico crollo del ponte Morandi ha deciso di annullare la sua visita. Questo il comunicato della diocesi:

«Profondamente addolorati ci stringiamo alla comunità dell’Arcidiocesi di Genova, colpita oggi dall'immane tragedia del crollo del ponte Morandi. Alla Città forte e martoriata giunge la voce del cuore di tutte le Chiese in Italia e in modo speciale quella della nostra comunità. Assicuriamo al popolo di Dio di Genova e al suo Pastore, l’arcivescovo Angelo Bagnasco, che avrebbe dovuto vivere con noi la festa della nostra patrona, la Madonna di Trapani, una particolare comunione nella preghiera per le vittime e i loro familiari e per tutti i soccorritori. La condivisione e la solidarietà rendano ancora più veri i sentimenti di comunione tra le nostre due chiese, nel solco di storici e fecondi legami, che dal passato si rivolgono ad un futuro coraggioso di comune speranza».