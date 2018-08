Marsala, scontro tra una Fiat Idea e una Renault Captur in c.da Giunchi. Ci sono feriti

16/08/2018 15:06:00

17.05 - La circolazione nella via Pupo è ripresa regolarmente dopo la rimozione delle due vetture incidentate. A pulire la sede stradale dai detriti sparsi sulla carreggiata ci hanno pensato gli operatori della ditta Ecolsia.

15.05 - Un bruttissimo quanto spettacolare incidente tra due automobili si è verificato poco fa in contrada Giunchi a Marsala.

All'intersezione che porta in contrada Spagnola, probabilmente per una precedenza non rispettata, si sono scontrate una Fiat Idea e una Renault Captur.

Nell'impatto la monovolume della Fiat ha avuto la peggio cappottandosi e terminando la sua corsa con le quattroruote in aria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Ci sono dei feriti che sono stati trasportati al pronto soccorso, ma non sappiamo il numero esatto degli occupanti delle due auto e quali siano le loro condizioni.

Sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.