Tre feriti nello scontro tra due auto sulla provinciale 55 per Castellammare

31/10/2024 10:47:00

Tre feriti in un incidente stradale sulla provinciale per Castellammare del Golfo. Una coppia di coniugi di Castellammare del Golfo è stata ricoverata all'ospedale di Alcamo in seguito a uno scontro con un’altra vettura lungo la strada provinciale 55, nei pressi dello svincolo autostradale.

L’incidente ha coinvolto anche un giovane di Alcamo, alla guida dell’altro veicolo, mentre uno dei due mezzi si apprestava a uscire dall’autostrada e l’altro procedeva in direzione Castellammare del Golfo. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le ambulanze del 118, che hanno fornito i primi soccorsi ai tre feriti. La polizia municipale di Alcamo ha eseguito i rilievi per chiarire la dinamica dello scontro. Le condizioni della coppia non sono ancora note, ma sembra che non siano in pericolo di vita.