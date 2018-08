18/08/2018 17:20:00

E' morto l'ex sindaco di Marsala Gaspare Sammaritano. "Circondato dall'affetto dei suoi cari, oggi si è spento uno dei protagonisti della storia di questa città.

Avvocato e professore di diritto, socialista, iscritto sin da giovane al partito, è stato un uomo di cultura, autore di numerosi libri che, se da una parte possono considerarsi delle autobiografie politiche, dall'altra sono pagine di cronaca marsalese raccontate con un linguaggio diretto, che non risparmia nulla e nessuno.

E' stato otto volte sindaco, commissario straordinario, e si è sempre battuto per i diritti dei più deboli e tutto questo lo ha reso protagonista, esaltato o contrastato, per oltre 30 anni della vita politica cittadina - così lo ricorda la nuora Antonella Pantaleo -".

Ricordiamo ad esempio come Sammaritano alla fine degli anni '70 autorizzò l’occupazione delle palazzine popolari in costruzione in città da parte degli abusivi che vi si erano già stabiliti. Con la scomparsa di Gaspare Sammaritano se ne va senza un pezzo della storia di Marsala.

I funerali si svolgeranno lunedì alle ore 12,30 in Chiesa Madre.