Petrosino, annullato e rinviato per lutto nazionale il contest "Miss Mamma in Passerella"

18/08/2018 12:00:00

E’ stato annullato e rinviato alla settimana prossima il “Contest di bellezza – 6° edizione di Miss Mamma in Passerella – 5° edizione di

Miss Petrosino”, iniziativa inserita nel cartellone di “Petrosino Estate 2018” che si sarebbe dovuta svolgere domani sera (18 agosto).

La decisione è stata presa a seguito della giornata di lutto nazionale proclamata dal Governo nazionale per le vittime del crollo del ponte

di Genova. Il “Contest di bellezza” si terrà mercoledì prossimo (22 agosto), a partire dallo ore 21, in piazza Biscione.