Patto per il sud, Sicilia Futura: "Rischiamo di perdere le risorse"

18/08/2018 02:00:00

La Sicilia rischia di perdere la mole di risorse previste dal Patto per il Sud. Il nuovo codice degli appalti, che costituisce lo strumento operativo dei fondi, impone secondo le previsioni del governo gialloverde che possano essere finanziati solo i progetti esecutivi. È risaputo che le Amministrazioni pubbliche, tanti sono i Comuni interessati, possano produrre progetti esecutivi solo di piccola dimensione e di ridotto impegno finanziario per evidenti difficoltà di tipo economico e organizzative. Del resto anche il fondo di rotazione regionale per la progettazione risulta ancora poco accessibile e per piccoli importi. Per queste ragioni serve, nelle more del varo del codice degli appalti, un intervento finalizzato a

riabilitare senza se e senza ma l'applicazione dell'appalto integrato (progettazione esecutiva+lavori), consentendo alle Amministrazioni di

pervenire al livello definitivo di progettazione. Altrimenti il rischio vero è che una grossa fetta dei finanziamenti del Patto per il Sud vadano in fumo. Comprendiamo che si tratta di un aspetto più tecnico che politico, ma ha un’importanza strategica fondamentale. Sicilia Futura è disponibile a creare un tavolo regionale allargato ai deputati ed ai senatori che vogliano affrontare il problema in modo serio, per cercare una soluzione che ci consenta di spendere i finanziamenti”. Lo afferma Giuseppe Picciolo, segretario regionale di Sicilia Futura.