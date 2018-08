Nuova bufala su whatsapp. Invita a fare attenzione al nuovo codice della strada...

19/08/2018 18:00:00

Continuano a girare le bufale su whatsapp. E' la moda del momento. In queste ultime ore si sta diffondendo a macchia d’olio quella sul nuovo codice della strada. Negli ultimi giorni si è acceso il dibattito sull’utilizzo degli smartphone mentre si guida e il Governo vorrebbe introdurre delle norme molto più severe. Qualcuno ha pensato bene di sfruttare l’occasione, per far diventare virale un messaggio. Ecco quello che sta girando sul social di messaggistica immediata:

Facciamo attenzione.

A partire da Martedì prossimo entrerà in vigore il nuovo codice della strada. Oggi è stato approvato l'articolo più pesante, ed è giusto così:

chiunque verrà sorpreso alla guida del veicolo, anche se è fermo ai semafori o agli stop, con il cellulare o altri apparecchi

la sanzione è la seguente: ritiro immmediato della patente e una multa da 180 €uro fino a 680 €uro.*Quindi stiamo tutti molto attenti, organizziamoci con i viva voce e "se indossiamo gli auricolari ricordiamoci che un orecchio deve restare libero

Fai girare a manetta!"