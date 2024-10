Blitz a Trapani. Droga, armi e 120 mila euro in contanti: arrestate 6 persone

31/10/2024 07:30:00

Chili di droga, armi, e oltre 120 mila euro in contanti. Blitz dei Carabinieri a Trapani che colpisce la criminalità locale. Sei persone sono state arrestate in flagranza di reato, per detenzione di stupefacenti e armi clandestine. Si tratta diun 50enne, due 37enni, un 36enne e un 18enne di Trapani, nonché un 50enne calabrese.

L’operazione ha avuto origine quando i militari hanno notato un gruppo di persone con precedenti legati alla droga radunarsi vicino a un'attività commerciale nel quartiere Villa Rosina. Uno degli arrestati, in passato, aveva gestito un negozio di frutta e verdura nella zona. Durante l’intervento per identificare i presenti, il giovane di 18 anni ha tentato di disfarsi di tre buste di cellophane, lanciandole a distanza. I Carabinieri, notando il gesto, hanno recuperato le buste, scoprendo che contenevano circa 1,5 kg di cocaina, prontamente sequestrati.

La successiva perquisizione ha rivelato nella disponibilità del 50enne calabrese la somma di 22.000 euro in contanti, anch'essa custodita in buste di cellophane. L'indagine si è estesa alle abitazioni dei sospettati, portando a scoperte ulteriori:

Nella cantina del 37enne sono state trovate due pistole calibro 7,65 con matricola abrasa, circa 150 cartucce dello stesso calibro, un bilancino di precisione e due involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 2 kg.



Nell'abitazione del 18enne, i militari hanno scoperto una somma in contanti di 100.000 euro, confezionata in buste di cellophane, oltre a un altro bilancino di precisione.

Secondo le stime degli inquirenti, la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare oltre 1 milione di euro una volta immessa nel mercato al dettaglio.

Gli arrestati sono stati trasferiti presso il carcere di Trapani. Al termine dell’udienza di convalida, per cinque di loro è stata confermata la detenzione in carcere, mentre al 18enne, incensurato, è stata concessa la misura degli arresti domiciliari.