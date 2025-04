Buongiorno24 dell'8 Aprile 2025

08/04/2025 09:16:00

Marsala, 20enne massacrato di botte in pieno centro

Stava cercando di aiutare una ragazza in difficoltà quando è stato brutalmente aggredito da un coetaneo, che lo ha colpito con pugni, calci e con un orologio usato come tirapugni. Il giovane ha riportato gravi lesioni. La denuncia choc della madre riaccende l'allarme sicurezza nel centro di Marsala.

Trapani si ferma per l’ultimo saluto alla piccola Elena Corsini

Questa mattina alle 10:00, nella Cattedrale di Trapani, si svolgeranno i funerali di Elena Corsini, la bambina di 12 anni che ha combattuto con grande coraggio contro la rara malattia genetica CDKL5. Una storia che ha toccato profondamente l'intera comunità trapanese e oltre.

Auto dei Carabinieri si ribalta sulla Statale, due militari feriti: uno è grave

Incidente stradale sulla Statale, dove un'auto dei Carabinieri si è ribaltata. Due i militari feriti, uno dei quali ricoverato in gravi condizioni. Ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente.

Gravissima aggressione ad un giovane arbitro in Sicilia: partita sospesa e sito dell'AIA oscurato

Diego Alfonzetti, 19enne arbitro della sezione di Acireale, è stato brutalmente aggredito durante una partita Under 17 provinciale a Catania. Calci e pugni anche da spettatori scesi dalle tribune, un episodio di violenza che ha portato l'Associazione Italiana Arbitri a oscurare il proprio sito per protesta e sensibilizzazione.

Mazara, protesta per lo scandalo dei referti istologici: “Vogliamo una sanità pubblica che funzioni”

Si è svolto ieri a Mazara del Vallo il sit-in "Mazara si Cura", organizzato dal movimento "Nuovo Vento del Sud" e dagli studenti delle scuole superiori, per protestare contro i gravissimi ritardi dell'ASP di Trapani nella consegna dei referti istologici. In gioco la salute di migliaia di cittadini.

Intervento spettacolare del Soccorso Alpino e dell'Aeronautica Militare a Cefalù

Una turista francese di 22 anni, rimasta ferita durante un'escursione sulla Rocca di Cefalù, è stata recuperata grazie a un intervento congiunto del Soccorso Alpino Siciliano e dell'82° Centro SAR di Trapani Birgi. La giovane, con una sospetta frattura alla caviglia, è stata trasferita all'ospedale Ingrassia di Palermo.

Palermo, drammatico incidente a Boccadifalco: grave un bambino di quattro anni

Un bambino di quattro anni versa in condizioni gravissime dopo uno scontro tra un’auto e un mini-scooter nel quartiere Boccadifalco, a Palermo. Ricoverato all'ospedale dei Bambini "Di Cristina", il piccolo è in rianimazione. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente.

