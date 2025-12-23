Sezioni
Cronaca
23/12/2025 06:00:00

I fatti del 2025: la rissa al matrimonio. Lo chef aggredito per un dolce senza lattosio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/i-fatti-del-2025-la-rissa-al-matrimonio-lo-chef-aggredito-per-un-dolce-senza-lattosio-450.png

Tra i fatti del 2025 raccontati da TP24 non poteva che esserci la rissa scoppiata durante un ricevimento di nozze al ristorante-pizzeria Cothon, in contrada Spagnola a Marsala, avvenuta nei primi giorni di agosto, e a lungo al centro dell’attenzione pubblica per la sua dinamica e per il contesto in cui si è verificata.

 

Quella che doveva essere una serata di festa si è trasformata in una notte di caos e violenza, culminata con l’aggressione al titolare e chef del locale, Franco Genna, davanti a invitati e personale di sala.

 

Il motivo della tensione

Tutto sarebbe partito da una richiesta di dolce senza lattosio, avanzata in ritardo rispetto ai tempi della cucina. Un dettaglio apparentemente marginale che, invece, ha fatto da innesco a un crescendo di tensioni. Il ristoratore ha spiegato che il menù senza lattosio era previsto, ma che il dolce – preparato personalmente – non poteva essere realizzato ulteriormente a quell’ora. Una spiegazione che non è bastata a calmare gli animi. A rendere il clima ancora più teso, anche l’eccessivo consumo di alcol, che avrebbe contribuito alla perdita di controllo di alcuni invitati.

 

 

Dalla discussione alla rissa

Nel corso della notte, la situazione è precipitata. Sedie e tavoli rovesciati, urla, momenti di panico tra i camerieri e tra gli stessi invitati. Secondo il racconto dei presenti, Franco Genna è stato colpito alla testa con una sedia e afferrato al collo da più persone.

Una vera e propria rissa, scoppiata all’interno di un locale che, fino a pochi minuti prima, ospitava una festa di matrimonio.

La moglie del titolare ha descritto quei momenti come drammatici, sottolineando la violenza dell’aggressione e lo shock vissuto da chi lavorava quella sera.

 

Il racconto pubblico 

Nei giorni successivi all’episodio, il volto di Franco Genna è diventato simbolo di quella notte: la ferita alla testa, raccontata anche pubblicamente in televisione, ha dato un volto umano a un episodio che ha colpito l’opinione pubblica. Con le immagini riprese dalle telecamere interne che hanno mostrato quanto accaduto e contribuito a chiarire la portata della violenza esplosa durante il ricevimento.



