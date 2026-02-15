Trapani, controlli a tappeto a gennaio: 66 servizi straordinari, 95 patenti sospese

Sessantasei servizi straordinari in un solo mese.
Oltre seimila controlli su persone sottoposte a obblighi giudiziari.
Quasi cento patenti sospese.
E quattro provvedimenti antimafia.
Sono i numeri dell’attività di prevenzione e controllo svolta nel mese di gennaio 2026 in provincia di Trapani, come comunicato dalla Prefettura di Trapani, nell’ambito delle decisioni assunte dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, d’intesa con i sindaci del territorio.
Servizi straordinari e controlli antidroga
Le Forze dell’Ordine – con il concorso delle specialità, delle Polizie locali e dei militari dell’Esercito impegnati nell’operazione Strade Sicure – hanno messo in campo 66 servizi straordinari che hanno interessato il capoluogo e diversi comuni della provincia.
Sono stati effettuati 6.529 controlli su persone sottoposte a obblighi giudiziari.
Sul fronte stupefacenti, 34 persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale (art. 75 DPR 309/90) e 10 denunciate per spaccio (art. 73).
Strade sotto osservazione: 520 violazioni
Il bilancio sul Codice della Strada è pesante: 520 violazioni accertate.
Tra queste:
- 10 per guida in stato di ebbrezza
- 5 per guida sotto l’effetto di stupefacenti
- 61 per assicurazione scaduta
- 116 per mancata revisione
Sono stati eseguiti 5 sequestri per guida in stato di ebbrezza o sotto droga, 53 per circolazione senza assicurazione e altri 14 per diverse irregolarità.
La Polizia Stradale ha impiegato 341 pattuglie, controllando 2.219 persone e 1.379 veicoli, contestando 536 infrazioni. Ritirate 36 patenti e 47 carte di circolazione, con 1.080 punti decurtati complessivamente.
Movida sotto controllo a Marsala, Mazara e Alcamo
Nei fine settimana sono proseguiti i controlli “ad alto impatto” nelle aree della movida di Alcamo, Marsala e Mazara del Vallo.
Identificate 834 persone (136 con precedenti), controllati 469 veicoli, accertate 60 violazioni e disposti 7 sequestri amministrativi.
Ulteriori servizi nei comuni di Trapani, Campobello, Castelvetrano, Erice, Salemi e Vita hanno portato a 6 denunce, un sequestro di armi e 4 segnalazioni per droga.
Sicurezza sul lavoro: 5 aziende irregolari su 7
Il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri ha controllato 7 aziende: 5 sono risultate irregolari, una nel settore edilizio e quattro nel terziario e commercio. Due persone sono state deferite all’Autorità giudiziaria per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Interdittive antimafia e White List
Sul piano amministrativo, la Prefettura ha emesso 4 provvedimenti interdittivi antimafia, nei settori agricolo e associativo, collegati anche agli sviluppi dell’operazione Operazione Eirene.
Sono state inoltre inserite 18 ditte nella White List e adottati 4 provvedimenti di divieto di detenzione armi.
Controlli nei locali: sanzioni e chiusure
Tra il 2 e l’8 febbraio 2026 controlli congiunti – con Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Polizie Municipali, personale SIAN e ASP – hanno interessato Marsala, Trapani e Castellammare del Golfo.
Sono emerse carenze nelle dotazioni antincendio e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza.
A Trapani è stato deferito il titolare di un ristorante, con diffida a regolarizzare entro sette giorni. A Castellammare il sindaco ha disposto la sospensione immediata di un’attività, concedendo 30 giorni per adeguarsi alle norme.