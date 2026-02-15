Trapani, controlli a tappeto a gennaio: 66 servizi straordinari, 95 patenti sospese

15/02/2026 02:31:00

Sessantasei servizi straordinari in un solo mese.

Oltre seimila controlli su persone sottoposte a obblighi giudiziari.

Quasi cento patenti sospese.

E quattro provvedimenti antimafia.

Sono i numeri dell’attività di prevenzione e controllo svolta nel mese di gennaio 2026 in provincia di Trapani, come comunicato dalla Prefettura di Trapani, nell’ambito delle decisioni assunte dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, d’intesa con i sindaci del territorio.

Servizi straordinari e controlli antidroga

Le Forze dell’Ordine – con il concorso delle specialità, delle Polizie locali e dei militari dell’Esercito impegnati nell’operazione Strade Sicure – hanno messo in campo 66 servizi straordinari che hanno interessato il capoluogo e diversi comuni della provincia.

Sono stati effettuati 6.529 controlli su persone sottoposte a obblighi giudiziari.

Sul fronte stupefacenti, 34 persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale (art. 75 DPR 309/90) e 10 denunciate per spaccio (art. 73).

Strade sotto osservazione: 520 violazioni

Il bilancio sul Codice della Strada è pesante: 520 violazioni accertate.

Tra queste:

10 per guida in stato di ebbrezza

5 per guida sotto l’effetto di stupefacenti

61 per assicurazione scaduta

116 per mancata revisione

Sono stati eseguiti 5 sequestri per guida in stato di ebbrezza o sotto droga, 53 per circolazione senza assicurazione e altri 14 per diverse irregolarità.

La Polizia Stradale ha impiegato 341 pattuglie, controllando 2.219 persone e 1.379 veicoli, contestando 536 infrazioni. Ritirate 36 patenti e 47 carte di circolazione, con 1.080 punti decurtati complessivamente.

Movida sotto controllo a Marsala, Mazara e Alcamo

Nei fine settimana sono proseguiti i controlli “ad alto impatto” nelle aree della movida di Alcamo, Marsala e Mazara del Vallo.

Identificate 834 persone (136 con precedenti), controllati 469 veicoli, accertate 60 violazioni e disposti 7 sequestri amministrativi.

Ulteriori servizi nei comuni di Trapani, Campobello, Castelvetrano, Erice, Salemi e Vita hanno portato a 6 denunce, un sequestro di armi e 4 segnalazioni per droga.

Sicurezza sul lavoro: 5 aziende irregolari su 7

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri ha controllato 7 aziende: 5 sono risultate irregolari, una nel settore edilizio e quattro nel terziario e commercio. Due persone sono state deferite all’Autorità giudiziaria per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Interdittive antimafia e White List

Sul piano amministrativo, la Prefettura ha emesso 4 provvedimenti interdittivi antimafia, nei settori agricolo e associativo, collegati anche agli sviluppi dell’operazione Operazione Eirene.

Sono state inoltre inserite 18 ditte nella White List e adottati 4 provvedimenti di divieto di detenzione armi.

Controlli nei locali: sanzioni e chiusure

Tra il 2 e l’8 febbraio 2026 controlli congiunti – con Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Polizie Municipali, personale SIAN e ASP – hanno interessato Marsala, Trapani e Castellammare del Golfo.

Sono emerse carenze nelle dotazioni antincendio e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

A Trapani è stato deferito il titolare di un ristorante, con diffida a regolarizzare entro sette giorni. A Castellammare il sindaco ha disposto la sospensione immediata di un’attività, concedendo 30 giorni per adeguarsi alle norme.



