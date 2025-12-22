Domani riapre a Marsala lo Scorrimento Veloce

22/12/2025 12:08:00

Domani riapre la galleria Santi Filippo e Giacomo sullo Scorrimento Veloce, L’importante asse viario, che dall’Ospedale Paolo Borsellino conduce all’Aeroporto Vincenzo Florio, ritorna percorribile interamente a completamento degli interventi programmati dall'Amministrazione Grillo, volti ad attuare le misure minime di sicurezza e realizzare gli adeguamenti alle norme antincendio. I lavori, avviati lo scorso ottobre dal settore Lavori Pubblici, erano diventati urgenti anche a seguito anche delle specifiche relazioni dei Vigili del Fuoco. Contestualmente, sono stati eseguiti lavori di manutenzione del verde pubblico (scerbature incluse), mettendo in sicurezza le alberature pericolanti lungo i costoni laterali dello Scorrimento Veloce.



Domani, al termine dei lavori, verrà rimossa la segnaletica stradale disposta dal Comando della Polizia Municipale, senza più alcuna interruzione o deviazione del transito veicolare.



L’Amministrazione in una nota ci tiene a far sapere che si tratta di interventi di natura straordinaria, che il Comune di Marsala sta sostenendo con notevoli difficoltà. In considerazione del fatto che non appare giustificabile che una bretella autostradale gravi sulle competenze comunali, si evidenzia altresì che da tempo il Comune ha attivato le procedure per il trasferimento della competenza di gestione dello Scorrimento Veloce all’ANAS.









