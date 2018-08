Marsala, il cordoglio di Arturo Galfano per la scomparsa dell'ex sindaco Sammaritano

19/08/2018 11:37:00

"Nella qualità di capigruppo del PSI esprimo il cordoglio del gruppo consiliare per la scomparsa di un un grande rappresentante della storia socialista marsalese. Sindaco per otto volte nella arco di circa un ventennio dagli anni 60 agli anni 80. Sempre legato ai valori socialisti che mai rinnego ' . Sammaritano va ricordato come uno dei massimi rappresentanti della buona borghesia marsalese al governo della città del secondo dopoguerra. Modello da indicare in una fase storica come l'attuale segnata dalla confusione e dal decadimento".

Arturo Galfano