Marsala, un uomo minaccia di buttarsi da un ponte dello scorrimento veloce

20/08/2018 10:42:00

11.20 - E' possibile tirare un respiro di sollievo, si è infatti risolto tutto per il meglio allo scorrimento veloce di Marsala, dove questa mattina un uomo è salito su un viadotto minacciando di buttarsi giù.

L'uomo ha desistito dal mettere in atto il suo piano, aiutato anche da alcuni passanti che lo hanno tranquillizzato e convinto a togliersi da quella situazione di pericolo in cui si era messo.

In quel momento, come si può vedere dalla foto, stava piovendo e sarebbe potuto comunque scivolare giù anche non volendo.

10:40 - Momenti concitati sullo scorrimento veloce Marsala-Birgi. Un uomo ha scavalcato la balaustra di uno dei ponti che attraversano lo scorrimento veloce e minaccia di buttarsi. L'uomo, dicono testimoni, ha minacciato di suicidarsi. Sta avvenendo mentre vi scriviamo, non si conoscono i motivi di questo gesto. Sono stati allertati i Carabinieri di Marsala.