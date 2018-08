Paura in spiaggia ad Agrigento. La montagna crolla sui bagnanti. Il video

20/08/2018 10:10:00

Tanta paura ieri pomeriggio sulla spiaggia di Zingarello ad Agrigento dove è crollato un pezzo di montagna di orginie calcarea. La spiaggia era piena di bagnanti nonostante da tempo ci sia un'ordinanza di divieto di balneazione proprio per pericolo di frane.

Ad un tratto è venuto giù un costone della montagna. Sul posto, dopo la segnalazione dell’associazione «Mareamico» - secondo cui durante il crollo una persona passava da sotto e si è salvata per miracolo - è arrivato un elicottero del 118 e poi una natante della capitaneria di Porto.

Non è la prima volta che avvengono crolli di questo genere ma i bagnanti continuano lo stesso ad affollare la spiaggia. Per fortuna tutto si è risolto solo con un grande spavento e non ci sono stati feriti. Ecco il video del crollo da corriere.it: