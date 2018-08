Prende a schiaffi il marito mentre balla con un'animatrice. Il video Ã¨ virale

20/08/2018 20:21:00

E' diventato virale il video di una signora che prende a schiaffi il marito intento a divertirsi con una bella e avvenente ballerina in un ristorante-pizzeria di Prizzi in provincia di Palermo. Lo ha raccontato a PalermoToday la ballerina palermitana, Laura Evangelista, protagonista della serata.

Dopo aver cenato, diverse persone hanno iniziato a ballare e Laura a quel punto ha deciso di scendere dal cubo. "Una cosa che faccio spesso, il mio compito è cercare di animare la serata. E così ho 'mirato' questi due uomini per cercare di coinvolgerli. All'inizio i due erano impacciati ma poi si sono scatenati".

Ad un certo punto la moglie del marito lo prende dalle spalle e inizia a schiaffeggiarlo e trascinarlo fuori dal locale. Una scena che ha provocato le risate delle tante persone presenti e della stessa ballerina. "Faccio questo lavoro da 10 anni - racconta Laura - ma non mi era mai capitata una scena del genere. Alla fine non stava facendo nulla di male. Ancora rido se ci penso".

Il video è stato condiviso su Facebook e Instagram. E condivisione dopo condivisione è arrivato all'altro capo del mondo. "Mi sono arrivate chiamate dalla Spagna - conclude Laura - e perfino dall'Australia. Mi ha contattato gente che non sentivo da anni, come se avessi vinto alla lotteria. Magari questa improvvisa popolarità potrà dare una svolta alla mia carriera". Delle condizioni dello scatenato ballerino del sabato sera non è dato sapere.... Ecco il video: