Marsala, scontro frontale tra una Clio e una Punto in via Favara. Quattro feriti non gravi

20/08/2018 16:21:00

17:05 - Sono quattro le persone ferite che si trovavano a bordo delle due auto protagoniste dell'incidente che si è verificato in via Favara. Tre giovani sulla Clio e un uomo di mezza età alla guida della Punto.

Tutti hanno riportato delle forti contusioni ma per fortuna, - ci hanno detto i vigili urbani sul posto, intervenuti per i rilievi dell'incidente -, non sono gravi. Confermata la dinamica. La Clio proveniva dalla via Salemi e non avrebbe rispettato la precedenza. La Punto percorreva la strada principale in direzione Marsala. Le due auto pochi minuti fa sono state trasportate via e gli operatori della ditta Ecolsia hanno pulito la sede stradale dai detriti lasciati a terra.

16:20 - Gli sono alcuni feriti trasportati al pronto soccorso del "Paolo Borsellino" nello scontro frontale tra una Fiat Punto e una Renault Clio avvenuto pochi minuti fa in via Favara, all'incrocio della zona industriale. Non si conosce esattamente la dinamica dell'incidente, le due auto, come vedete dalla foto sono totalmente distrutte all'anteriore. La Punto, un vecchio modello, si trova di traverso rispetto alla corsia di marcia e sembra che stesse procedendo verso il centro città. L'altra vettura pare che provenisse dalla via Salemi.

Sulla Clio ci sono entrambi gli airgab scoppiati e su entrambe le vetture si sono rotti i parabrezza a seguito del terribile scontro.

Proprio questo incrocio è stato già teatro di altri gravi incidenti. Risulta infatti molto pericoloso a causa della scarsa visibilità e non perfetta segnaletica verticale e orizzontale e con un'asfalto irregolare e scivoloso. La sera, poi, la sua pericolosità aumenta perchè totalmente buio.