14/05/2024 16:52:00

Quattro ragazze di 18 e 19 anni sono state coinvolte oggi, 14 Maggio 2024, a Marsala, in un incidente che si è verificato all'incrocio tra Via Sibilla e Via Armando Diaz, in pieno centro.

Secondo le prime ricostruzioni le giovani, a bordo di una Fiat 500 di colore bianco, stavano risalendo dal lungomare verso il centro quando si sono scontrate con un autobus della linea numero 3 che andava da Via Sibilla verso Viale Isonzo.

Nell'urto l'auto si è girata su se stessa, finendo la sua corsa contro una Lancia Y che proveniva da Via Diaz. Le due auto hanno riportato dei danni, le ragazze hanno riportato delle contusioni e per loro si è reso necessario l'intervento dei sanitari del pronto soccorso.

Sul posto gli agenti della polizia municipale, coaudivati per i rilievi dalla Polizia di Stato.