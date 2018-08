Trapani, si puÃ² tornare in spiaggia a Punta Tipa. Revocato il divieto di balneazione

21/08/2018 12:09:00

Si può tornare a fare il bagno sulla spiaggia di Punta Tipa a Trapani. Gli esiti delle analisi fatte sui campioni di alghe prelevate dall'Arpa danno il via libera. In mattina è arrivato al comune il responso che certifica come sia rientrato il valore di tossicità che superava i limiti consentiti per il rispetto della salute pubblica.

Nonostante il divieto, però, molti cittadini anche in queste giornate in cui le transenne del comune dovevano impedire la balneazione, sono andati lo stesso in spiaggia correndo il rischio di intossicarsi.

Ora che il pericolo è scampato l'assessore all'Ecologia Ninni Romano con una nuova ordinanza revoca la precedente che impediva ai bagnanti di godersi quel tratto di mare.