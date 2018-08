I wine tasting a Favignana con Firriato

22/08/2018 15:45:00

A partire dal 24 agosto, sette appuntamenti e sei vini per scoprire la Sicilia dei grandi Terroir attraverso le perle enologiche della famiglia Di Gaetano. L'estate con Firriato continua all'insegna della grandi degustazioni. Dopo il successo di Calici di Stelle, Firriato dà ancora una volta, appuntamento agli appassionati winelovers per un ciclo di

interessanti wine tasting. La splendida tenuta di Calamoni di Favignana, al tramonto, sarà la cornice naturale di questi momenti che vedranno un esperto sommelier guidare gli ospiti nell’immenso e variegato universo Firriato attraverso un viaggio di scoperta nella Sicilia dei grandi terroir.

Protagonisti indiscussi saranno i tre vini che nascono nell'isola di Favignana, insieme ad altrettante etichette che prendono vita nelle altre tenute aziendali, tra l'agro di Trapani e l'Etna. Per ogni

calice di queste perle enologiche, agli ospiti sarà svelata l’intima espressione di ogni singolo contesto portata in dote da una filosofia produttiva che esalta la vocazione di una terra speciale, qual è la Sicilia, dove convivono la viticoltura di mare, montagna e collina

Il primo appuntamento è fissato per il 24 agosto alle ore 18:30 per poi proseguire il 27 e 29 e, a settembre, nei giorni 3, 6, 10 e 13 sempre alla stessa ora. Il costo per ogni degustazione è di 15 euro e una durata di 1 ora e 15 minuti.

Per garantire il massimo comfort, i posti sono limitati e la prenotazione per ogni appuntamento è obbligatoria. È possibile riservare il proprio posto chiamando ai numeri 093-861669 e +39

3666260186.