Curatolo Arini: Vespa Club Marsala al Baglio, brindisi tra storia e novità

16/05/2024 09:30:00

A un mese dalla partecipazione al Vinitaly, fervono le novità per la storica cantina Curatolo Arini.

Venerdì 10 maggio, l'azienda ha aperto le porte all'Associazione Vespa Club Marsala, presieduta da Antonino De Pasquale, per una tappa del loro tour: 45 vespe, con i loro equipaggi, hanno potuto brindare con un calice di Marsala nella suggestiva corte del Baglio, dopo una visita guidata nella cantina ricca di storia. Un momento di condivisione, per un’azienda che sta investendo molto nell’innovazione nel solco della tradizione.

Infatti, tra le novità presentate al Vinitaly, spicca il Maria Adelaide bianco, un vino di carattere dedicato alla figura di una donna fondamentale per l'azienda all'inizio del secolo scorso. Un cru nato da una selezione di uve Grillo e Catarratto provenienti dai vigneti di Chirchiaro a Salemi, vendemmia 2022. Il vino, dopo un leggero passaggio in legno, affina in bottiglia per oltre un anno. Il risultato è un vino elegante e deciso, che trasporta dritti nel cuore del paesaggio mediterraneo con le sue note erbacee e leggermente speziate.

La seconda novità è un omaggio alla tradizione: Coralto, un Passito di uve Zibibbo. Con l'avvicinarsi ai 150 anni di attività, l'azienda ha voluto riproporre un vino che veniva prodotto dalle seconde e terze generazioni della famiglia. Un vino dolce, fresco e delicato, caratterizzato da un armonioso susseguirsi di profumi di arancia, miele e albicocche disidratate, che evocano la Sicilia d'estate.

Tra le altre novità, il primo Spumante Brut di Curatolo Arini, prodotto con uve Grillo provenienti dalle colline di Chirchiaro. Un'ode alla freschezza e sapidità che il territorio dona alle uve.

Per finire i visitatori dello stand Curatolo Arini al Vinitaly, hanno avuto la possibilità di essere tra i primi a passeggiare virtualmente tra i vigneti e i luoghi di produzione dei vini Curatolo Arini, grazie ad un video immersivo realizzato in collaborazione con la giovanissima start-up Wine Space e l'artista Elisa Ilari. Quest’esperienza, da oggi disponibile anche a chi prenota una visita in cantina, vuole essere un nuovo modo per avvicinare il pubblico, avvezzo alla tecnologia e non, al territorio, alla storia e alla passione che l'azienda dedica da 150 anni alla produzione dei suoi vini.

Un’altra anticipazione? Degustazioni, esperienze culturali ed eventi musicali arricchiranno l'ospitalità di Curatolo Arini, offrendo ai visitatori l'opportunità di scoprire, assaggiare e conoscere 150 anni di storia, in un'atmosfera accogliente e familiare.

Per informazioni visita il sito web https://www.curatoloarini.com/

Photo: Jean Charles Caradonna e Matteo Mirabile

(Contenuto sponsorizzato scritto in collaborazione col committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)