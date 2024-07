L’Agenzia FAVARA GEBBIA ADRAGNA ha festeggiato trent’anni di mandato assicurativo nel Tempio di Segesta

26/07/2024 11:58:00

L’Agenzia di Assicurazioni GENERALI di Trapani, FAVARA GEBBIA ADRAGNA, ha compiuto un passo importante: il 12 luglio ha spento 30 candeline e ha celebrato gli anni di mandato con una festa degna di “Mille e una Notte” all’interno del Tempio di Segesta, invitando i propri clienti.

In prima fila, ad assistere allo Show, condotto dal vicedirettore di Sky TG24 Omar Schillaci, erano presenti tutti i vertici di Generali Italia, compresi l’amministratore delegato Giancarlo Fancel e il general manager Massimo Monacelli, nonché il presidente di ANAGINA (Associazione Nazionale Agenti Imprenditori Assicurativi), Davide Nicolao.

Gli ospiti intervenuti durante la serata erano numerosi, tra questi gli agenti di Generali Vincenzo Favara, Gianfranco Gebbia e Nicola Adragna, che hanno regalato al pubblico uno spettacolo ricco di contenuti e bellezza: lo stesso padrone di casa, il direttore del parco archeologico, l’architetto Luigi Biondo, ha appassionato i partecipanti con curiosità sulla storia del tempio che ha ospitato la festa.

Tra gli speakers anche il sociologo e scrittore Sergio Sorgi, l’attrice di teatro Pamela Villoresi e il Direttore Generale di Mare Vivo Raffaella Giugni, che hanno trattato i tre temi portanti della serata: FELICITÀ, FIDUCIA e FUTURO.

A declinare il tema della Fiducia sono stati José Rallo di Donnafugata, il presidente di Airgest Salvatore Ombra, e il presidente CAS (Consorzio Autostrade Siciliane) Filippo Nasca: i tre, intervistati da Schillaci, hanno espresso il loro punto di vista sull’argomento e raccontato la loro esperienza su impresa, passaggio generazionale e sostenibilità.



Il tema del Futuro è stato approfondito dai vertici di Generali (Marco Oddone - Direttore commerciale, Gabriele Tedesco - Direttore vendite, Giancarlo Bosser - Chief Life Officer e Luigi Rizzuti - responsabile gestione e controllo reti) e di ANAGINA (Davide Nicolao Presidente dell’Associazione Anagina), che hanno delineato un mercato assicurativo in forte espansione verso le esigenze, di salute e sicurezza, delle famiglie da un lato e delle imprese dall’altro.



A concludere i talk, parlando di Felicità, sono stati gli agenti Favara, Gebbia e Adragna, che hanno espresso profonda gratitudine verso i clienti che ogni giorno scelgono Generali Partner Assicurativi come punto di riferimento.

La ciliegina sulla torta è stata la sorpresa finale per quattro collaboratori dell’agenzia: Lino Grimaldi, Cinzia Trapani, Rosanna Floreno e Patrizia Di Marzo sono stati chiamati sul palco da Rossana Giacalone che ha condotto l’evento, per ritirare una targa ricordo, consegnata loro dal Ceo di Generali dr. Giancarlo Fancel.

Per chiudere la serata in un clima di festa e convivialità, non sono mancati una cena siciliana e un DJ set con lo splendido Tempio di Afrodite Urania illuminato del rosso di Generali.

