Kebrillerà 2024: Jimmy Sax illumina l’estate siciliana alle Cantine Fina

26/07/2024 15:00:00

È uno degli eventi più attesi dell'estate siciliana: giovedì 8 agosto, le Cantine Fina di Marsala accoglieranno il talentuoso Jimmy Sax per una serata all'insegna della musica e del vino. “Kebrillerà”, la rassegna musicale annuale organizzata dall’azienda vinicola, torna a far brillare la musica sulle colline marsalesi, confermandosi un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica internazionale e delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Le porte del Belvedere Cantine Fina, situato in Contrada Bausa, apriranno alle 18:30, permettendo ai partecipanti di godere dell'incantevole tramonto sulla Riserva dello Stagnone e sulle Isole Egadi, un panorama mozzafiato che fa da cornice perfetta a una serata speciale. Il concerto inizierà alle 20:30, con Jimmy Sax pronto a coinvolgere il pubblico con la sua musica.

Jimmy Sax, uno dei sassofonisti più acclamati al mondo, ha incantato platee internazionali con il suo stile unico, che fonde sonorità deep-house, funky ed electro. Francese di origine, l’artista ha conquistato il pubblico globale con successi come "No Man No Cry" e "Time", brani che lo hanno reso una star del panorama musicale contemporaneo. Con oltre mezzo miliardo di stream e milioni di visualizzazioni su YouTube, il suo talento e la sua capacità di emozionare lo rendono un performer impareggiabile.

Il biglietto d'ingresso, oltre alla partecipazione allo spettacolo, include un calice di vino, permettendo agli ospiti di assaporare la filosofia di produzione giovane e brillante dei vini di Cantine Fina. Durante la serata, saranno presenti punti ristoro a cura di Ciacco Putia e Oasi Bar, dove sarà possibile acquistare deliziosi piatti tipici della cucina locale. Per i bambini e i ragazzi fino ai 12 anni, l'ingresso è gratuito, rendendo l’evento un’occasione perfetta per tutta la famiglia.

“Kebrillerà”, giunta alla sua ottava edizione, si è affermata come una delle rassegne culturali più prestigiose della Sicilia occidentale. Negli anni, il palco del Orizzonte Fina ha ospitato artisti di grande calibro come Jerusa Barros, Alessio Bondì, gli Swing Growers, Agricantus, Tinturia, Ron e Vinicio Capossela, regalando al pubblico momenti indimenticabili. Ogni edizione di “Kebrillerà” ha contribuito a valorizzare il territorio, coniugando la bellezza del paesaggio siciliano con la qualità della musica e dei vini Fina.

L’appuntamento dell’8 agosto si preannuncia come un evento straordinario, capace di unire musica, vino e cultura in un’atmosfera magica. La famiglia Fina è pronta ad accogliere i visitatori, creando insieme a loro nuovi ricordi di gioia e convivialità. Non resta che segnare la data sul calendario e prepararsi a vivere una serata unica nel cuore della Sicilia, dove la musica di Jimmy Sax e la bellezza del tramonto sulle isole dello Stagnone faranno brillare ancora una volta le Cantine Fina.

I biglietti possono essere acquistati sul sito internet: https://finavini.organizzatori.18tickets.it/event/36021

