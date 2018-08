Fly Volley Marsala. Tra cariche sociali e staff tecnico Ã¨ tutto definito per partire

23/08/2018 14:00:00

Un brindisi sancisce la condivisione del nuovo progetto sportivo marsalese che vuole dedicare grande attenzione al sociale. Staff e dirigenti si sono ritrovati insieme per definire il programma che vedrà, quest’anno, la Fly Volley Marsala fra le realtà protagoniste del sport in città. Soci fondatori, dirigenti, tecnici e collaboratori hanno pianificato i prossimi passi per dare inizio alle attività. Sono, intanto, state definite le deleghe, prossime all’ufficializzazione: l’avv. Diego Maggio sarà responsabile del settore sociale coadiuvato dalla prof. Anna Figuccia; Patrizia Fici è la responsabile Logistica; ad occuparsi degli eventi e del marketing Maurizio Falco e Mario Bornice; l’area comunicazione e stampa sarà curata da Antonella Lusseri e Gianclaudia Marino; Giovanna Cennamo e Wanda Tumbarello sono le responsabili del settore giovanile; Cosimo Chirco e Piero Patti si occuperanno dei rapporti con le istituzioni; Direttore tecnico è Gaspare Viselli mentre direttore sportivo è il prof. Giuseppe Viselli.