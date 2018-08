Alcamo, cominciati i lavori in via Oneto

24/08/2018 00:05:00

Sono cominciati ad Alcamo i lavori per la manutenzione straordinaria di parte della Via Oneto, finanziati, per un importo di ventimila euro, con il Piano Triennale 2017/2019; il progetto è stato redatto dal tecnico comunale, l’ing. Renda.

La via Oneto, traversa di via Kennedy è l’arteria stradale dove ha sede il Liceo Scientifico Statale “Giuseppe Ferro”, dunque è una via interessata da un traffico veicolare e pedonale di notevole intensità, considerata la presenza degli studenti e non solo.

Dichiara il vice Sindaco del Comune di Alcamo con delega ai lavori pubblici, Vittorio Ferro “in questa prima fase l'impresa che si è aggiudicata i lavori si sta occupando di realizzare il marciapiede sul lato est della strada, in adiacenze al liceo Scientifico, in modo tale che gli studenti possano accedere all'edificio scolastico in sicurezza, evitando per quanto possibile interferenze con il traffico veicolare".