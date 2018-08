Alcamo, da martedÃ¬ 28 agosto le "Fontanelle del Bottino" saranno chiuse per lavori

24/08/2018 16:00:00

L’ufficio Idrico Integrato del Comune di Alcamo comunica che da martedì mattina, 28 Agosto, la conduttura idrica di Dammusi resterà chiusa per consentire di ultimare i lavori del bypass di Cannizzaro, lavori indispensabili per portare l’acqua di Cannizzaro 40/45 l in più al secondo al

Bottino comunale.

Pertanto, le fontanelle del Bottino Comunale, servite direttamente dalla sorgente di Dammusi, non saranno fruibili al pubblico; inoltre, si comunica che le turnazioni serali riguardanti Pozzetto 17, Partitore, Sant’Anna Alta e Bassa anch’esse alimentate direttamente da Dammusi

non avranno la consueta erogazione idrica, mentre la turnazione mattutina non subirà modifiche. La nuova turnazione dell’acqua sarà resa pubblica non appena i lavori del bypass su Cannizzaro saranno portati a termine.

Ci scusiamo con la cittadinanza per il disagio, ma i lavori su Cannizzaro sono quelli più rilevanti ai fini di portare più acqua al serbatoio comunale per risolvere definitivamente il problema dell’approvvigionamento idrico.

Convocazione Consiglio Comunale del 24 Agosto - Il consiglio comunale di Alcamo è stato convocato per il 24 agosto 2018, alle ore 17:30, presso l’aula consiliare Falcone e Borsellino, in sessione d’urgenza per la seguente seduta: trattare gli argomenti di cui all’O.D.G. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo o.d.g.:

Nomina 3 consiglieri comunali scrutatori; appovazione sussistenza motivi di urgenza per convocazione consiglio comunale; approvazione sussistenza motivi di urgenza per convocazione consiglio comunale; modifica programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020.