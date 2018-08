Auto finisce giÃ¹ da una scarpata sull'A29 nei pressi della galleria Segesta

24/08/2018 17:40:00

Incredibile incidente oggi sull'autostrada A29 in prossimità della galleria di Segesta. Un'auto è finita giù da una scarpata, fortunatamente l'automobilista non ha riportato ferite gravi.

Erano circa le 13 quando l'auto, in prossimità della galleria, ha perso il controllo e dopo aver sfondato il guard rail è finita di sotto. Per fortuna si l'uscita di strada è avvenuta in un punto in cui la scarpata non è molto alta. I vigili del fuoco di Trapani hanno provveduto a tirar fuori l'uomo dall'auto, che stava bene, aveva soltanto una gamba bloccata. Per lui sono state comunque necessarie le cure del 118.