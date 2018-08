Motorsport, tutto pronto per la 61^ Cronoscalata Monti Iblei. 223 gli iscritti

24/08/2018 04:00:00

Si avvicina a grandi passi il momento più atteso da tanti appassionati di motori in Sicilia. La 61a Salita Monti Iblei è davvero pronta a regalare emozioni ed adrenalina in serie. Venerdì 24 agosto andranno in scena le verifiche tecniche e sportive per i 223 piloti e per le rispettive vetture (frantumato ancora una volta il record stabilito l’anno precedente, nel 2017 furono 212 le adesioni), nella Sala comunale “Leonardo Sciascia” (a due passi dalla Casa comunale) e nella vicina, centralissima, piazza Duomo. Sabato 25 agosto motori finalmente accesi in occasione delle prove ufficiali, mentre l’indomani, domenica 26 agosto si farà sul serio. Per i piloti sarà quello il momento di misurarsi con il cronometro. E domani, giovedì 23 agosto, la Salita Monti Iblei verrà presentata ufficialmente in Municipio, alle 11.30.

La ‘classica’ ragusana in salita non mancherà di suscitare interesse, tra gli addetti ai lavori dell’Italia meridionale in virtù della confermata ed autorevole validità per il Tivm girone Sud, il Trofeo italiano velocità montagna da quest’anno ancor più sotto i riflettori della Federazione italiana dell’automobile, AciSport, che ne cura a 360° la promozione. A Chiaramonte Gulfi, il Tivm Sud (vera anticamera per un passaggio futuro nel Civm, il Campionato italiano velocità montagna) assegnerà punti pesanti per la classifiche, che vedranno numerosi piloti battagliare proprio in Sicilia.

Oltre a sfoggiare la valenza per il Trofeo italiano velocità montagna Sud, la 61° Monti Iblei attribuirà i punteggi valevoli per il Campionato siciliano Velocità in salita AciSport 2018 (terza tappa in calendario) e per lo Challenge AssoMinicar Salita 2018 (a Chiaramonte alla nona prova stagionale). Confermata l’ammirata sezione riservata alle Autostoriche, sempre con validità per il Campionato siciliano Salita AciSport di specialità, di cui costituisce il quarto appuntamento dell’anno.

Si respira aria di moderata soddisfazione, in seno al Comitato organizzatore composto, da quest’anno, da una nuova “joint venture” tra il Team Palikè Palermo (con al timone Annamaria Lanzarone, Nicola, Dario e Roberto Cirrito) ed il Comune di Chiaramonte Gulfi, attivato in prima persona ad interagire nell’organizzazione della gara di casa dal sindaco, on. Sebastiano Gurrieri, a sua volta collaborato dal vice sindaco di Chiaramonte Gulfi, Paolo Battaglia, questi sostenuto dalla Giunta comunale della cittadina iblea. A collaborare nella fase logistica sono la Scuderia Muxaro Corse di Sant’Angelo Muxaro (AG) ed il locale gruppo dei “Cinquecentisti chiaramontani”, con l’appoggio del Libero consorzio comunale (l’ex Provincia regionale di Ragusa), nonché dei vertici del Distretto turistico degli Iblei.

“L’Amministrazione comunale è ben orgogliosa di aver registrato un numero alto di iscritti alla 61a Coppa Monti Iblei – ribadisce il sindaco di Chiaramonte Gulfi, on. Sebastiano Gurrieri – tutto questo è stato possibile malgrado alcune problematiche di natura economica. Abbiamo voluto scommettere anche quest’anno sulla storica corsa in salita, stilando un ricco e innovativo calendario di manifestazioni estive. E’ nostro intendimento rilanciare il turismo e le potenzialità attrattive insite nella nostra città e la Salita Monti Iblei rientra senza ombra di dubbio tra esse”.

Al primo cittadino di Chiaramonte Gulfi fa eco il vice sindaco, Paolo Battaglia: “Abbiamo pensato a come attrarre in paese numerosi visitatori anche dai comuni vicini – racconta lo stretto collaboratore del sindaco Gurrieri – gli appassionati potranno assistere, nella giornata di domenica 26 agosto, ad una sfilata di modelli Ferrari, a cura di vari Club isolani e di Fiat 500 Abarth, allestita dal gruppo Cinquecentisti chiaramontani, con esposizione delle auto in piazza S.S. Salvatore, a contatto con la gente. Intendiamo coinvolgere, di concerto con il Team Palikè, pure i non addetti ai lavori. Vogliamo far rivivere i fasti di un tempo alla nostra cronoscalata, che risulta essere il fiore all’occhiello nel territorio del Ragusano”. Continua a leggere qui l'articolo...