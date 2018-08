Sgarbi cambia ancora. Si dimette da sindaco di Sutri: "Mi candido a Sirmione"

25/08/2018 12:05:00

Vittorio Sgarbi, ex sindaco di Salemi, ex assessore regionale in Sicilia, cambia ancora. Il suo girovagare tra piccoli Comuni d'Italia non finisce. Sgarbi ha infatti deciso di dimettersi da sindaco di Sutri, in provincia di Viterbo. "Decisione irrevocabile" dice il critico che ha virato verso un'altra città. Si candiderà, infatti, sindaco di Sirmione. Ecco la sua dichiarazione postata sulla sua pagina Facebook.

“Le mie dimissioni da sindaco di Sutri sono irrevocabili per la piena consapevolezza della impossibilità di potere governare democraticamente in un paese dominato da infiltrazioni fasciste con arroganza e in mancanza di visione, subordinata a interessi particolari. Per questo ho scelto di candidarmi sindaco di Sirmione, città che ha bellezze non inferiori a Sutri, ma una reale propensione allo sviluppo culturale e turistico.

Ho già preso contatto con gli esponenti politici della città, fra i quali l’ex sindaco, ora consigliere regionale, Alessandro Martinzoli, e l’assessore alla cultura della Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, che mi hanno manifestato solidarietà per l’aggressione di Sutri e disponibilità per il nuovo progetto”