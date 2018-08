61^ Monti Iblei, Cubeda vince davanti ai marsalesi Francesco e Vincenzo Conticelli

27/08/2018 02:23:00

Il plurititolato catanese Domenico Cubeda, sulla prestante Osella FA 30 Zytek 3.0 si è aggiudicato per la quinta volta consecutiva, nuovamente a suon di record a distanza di 365 giorni (2’28”22 in Gara 1, nuovo limite migliorato di 6 centesimi di secondo, rispetto al 2’28”28 del 2017), la 61a Salita Monti Iblei ospite a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano.Il portacolori della Cubeda Corse, è alla sua quarta vittoria stagionale dopo i precedenti allori di Morano nel Civm (CS), Sortino e Giarre, ha concluso la sua ennesima prestazione ‘monstre’ con il parziale finale (per somma dei tempi sulle due gare disputate) di 4’56”95, regolando sotto la bandiera a scacchi, per il quarto anno di fila (questa volta ad ordine invertito) i marsalesi Francesco e Vincenzo Conticelli, a completare un podio tutto “griffato” Osella.

Il più giovane della famiglia da corsa del Trapanese, Francesco, ha profuso il massimo impegno lungo i 5,500 km del tracciato, al volante della sua Osella PA 2000 Honda, con la quale è seriamente riuscito ad impensierire in Gara 1 il campione catanese in carica del Tivm Sud, chiudendo a poco più di due secondi dal record, in 2’30”32. Per lui una prestazione finale condita dal tempo di 5’03”84, a 6”89 da Cubeda.

“Si poteva probabilmente fare di più nella prima sessione cronometrata – svela Francesco Conticelli – purtroppo un mio piccolo errore mi ha condizionato nell’esito finale, si poteva scendere fino a 2’29”. In Gara 2 sono forse salito con un pizzico di minor concentrazione, ci abbiamo provato”. Comunque in evidenza pure papà Vincenzo Conticelli, forse leggermente sottotono, oggi, il quale ha concluso la sua duplice fatica con il tempo complessivo di 5’09”16, staccato di 12”21 dal vincitore, al volante della possente Osella PA 30 Zytek 3.0, su cui sono state effettuate piccole regolazioni al cambio.

Domenico Cubeda: “Ho adottato le medesime regolazioni dell’anno scorso sulla mia Osella – è il commento del cinque volte vincitore alla Monti Iblei – risultato, vettura perfetta ed anche le gomme Avon hanno lavorato bene. Anche se ci siamo riusciti per soli 6 centesimi, ritoccare un record ha sempre un sapore particolare. Soprattutto in una corsa tutta siciliana ed al cospetto di un pubblico sempre

così appassionato. Un risultato che ci appaga e che ci dà fiducia in vista del prossimo impegno nel Civm ospite a Pedavena, nel Bellunese".