Minacce e danneggiamento, denunciati tre ragazzi stranieri di una comunitÃ  a Marsala

16/09/2018 22:09:00

Con l'accusa di minacce e danneggiamento, tre ragazzi minorenni, tutti stranieri, ospiti in una comunità a Marsala, sono stati denunciati dalla polizia. I tre, tutti in stato di libertà, sono D.M., nato in Senegal nel 2001, D.I. nato in Guinea nel 2001, e D.M.A., nato in Guinea nel 2002. Sono tutti e tre ospiti della comunità per minori Don Angelo Lolli, in vicolo Gibilrossa. L'accusa per loro, diceva e minacce e danneggiamento. Con loro però c'è anche un marsalese, P.D., classe 1998, denunciato sempre dalla polizia per estorsione.

Non sono i soli stranieri deferiti questa settimana dalla polizia a Marsala. C'è anche un brasiliano, P.P.J., classe 1980, residente a Marsala, deferito per esercizio arbitrario delle proprie ragioni. E poi anche S.S.S., nato in Romania, residente a Marsala, classe 1979, per maltrattamenti in famiglia.

Altre denunce della polizia:

- C.F., nata a Marsala, classe 1976, residente in Germania, per minacce e danneggiamento;

- S.A., nato in Gambia, classe 2001, ospite presso il centro di accoglienza La Suprema Soc. Coop di Marsala, per violenza privata, e M.G., nato ad Erice, residente a Marsala, classe 1987, per violenza privata, violazione degli obblighi di assistenza familiare e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice