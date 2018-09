Vendeva sigarette di contrabbando. Scoperto e denunciato un marsalese

17/09/2018 12:17:00

Vendeva sigarette di contrabbando. Un uomo di Marsala è stato scoperto e denunciato dai Carabinieri. Si tratta di V.M., 44 anni, residente in Via Istria. In un ripostiglio di casa aveva ben 71 stecche di sigarette nascoste.

Poi aveva 3000 euro, e un pizzino con nomi e cifre. Con quelle sigarette avrebbe guadagnato 2500 euro. Ecco la nota stampa dei Carabinieri:

Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Marsala, hanno denunciato a piede libero per contrabbando di tabacchi lavorati esteri V.M., marsalese di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Nello specifico, i militari dell’Arma, notando uno strano via vai proveniente da un’abitazione del quartiere popolare di via Istria, hanno deciso di approfondire il controllo. Di fatti, nel corso della perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno scoperto - nascoste in un ripostiglio dell’appartamento di V.M. - ben 71 stecche di sigarette di contrabbando delle marche “Pine” e “Business Royals”, prive dei contrassegni del Monopolio di Stato. I militari hanno inoltre rinvenuto ben 3.000 euro in contanti, verosimile provento dell’attività illecita, oltre ad un “pizzino” con annotati nomi e cifre da questi ricevute. Le sigarette sequestrate, rivendute a prezzi sicuramente più vantaggiosi rispetto a quelli previsti dal mercato, avrebbero fruttato un indebito guadagno di circa 2.500 euro.