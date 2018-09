Castelvetrano, La Rete Belicina organizza un incontro con Alex Tourski di izi.Travel

18/09/2018 12:24:00

La Rete Museale e Naturale Belicina e l’Istituto Istruzione Superiore “Cipolla-Gentile-Pantaleo” organizzano, Sabato 22 settembre, ore 11 al Liceo Classico “G. Pantaleo”, piazza Maurizio Vignola a Castelvetrano, un incontro con ALEX TOURSKI, ideatore e fondatore della piattaforma globale izi.TRAVEL.

Alex Tourski è un imprenditore, innovatore mondiale nella comunicazione culturale: izi.TRAVEL è oggi la più importante piattaforma al mondo per la divulgazione del patrimonio culturale attraverso lo storytelling.



Presenterà Elisa Bonacini che, grazie al sostegno di Tourski e di izi.TRAVEL, coordina in Sicilia un progetto partecipativo di produzione di oltre 180 audioguide multimediali.

Grazie a questo progetto, la Sicilia è diventata oggi un “modello” su questa piattaforma.



La Rete Belicina ha contribuito alla pubblicazione di oltre 20 audioguide, insieme ai Comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano, Contessa Entellina, Gibellina, Menfi e Salemi, ad istituzioni locali come le Pro Loco, enti regionali come il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa e, soprattutto, gli Istituti scolastici del territorio: l’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice - Pappalardo” con i bimbi delle scuole primarie e secondarie di 1°, l’Istituto Istruzione Superiore “Cipolla-Gentile-Pantaleo” di Castelvetrano, con progetti innovativi per le scuole del primo ciclo e di Alternanza Scuola Lavoro per le scuole del secondo ciclo.



Grazie a questi progetti, i nostri ragazzi sono diventati dei “Ciceroni digitali”, testimonial del loro territorio.

La presenza di Alex Tourski qui in Sicilia è una occasione unica per festeggiare insieme i grandi risultati raggiunti nella promozione digitale del nostro territorio.