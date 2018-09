Trapani, cani avvelenati a Rilievo. Domani la gara per la custodia dei randagi

19/09/2018 09:42:00

Altri due cani avvelenati a Trapani, questa volta nella frazione di Rilievo. Un cane è morto e l'altro è in fin di vita, e ci si chiede se non ci sia all'opera qualcuno che si diverte ad avvelenare i cani con i diserbanti. Ad accorgersi dell'avvelenamento alcuni residenti della zona, che hanno chiamato i soccorsi, ma per una delle due bestiole non c'era più nulla da fare.

Si terrà intanto domani, con inizio alle ore 10, al Comune di Trapani, la procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di ricovero e mantenimento di cani randagi presenti sul territorio, in un canile privato fino al 31 gennaio 2019. Il Comune di Trapani ha pubblicato l’avviso pubblico sul sito istituzionale. Ci sono 177 mila a base d'asta. Nel frattempo si attendono sempre notizie sul canile realizzato in Contrada Cuddia su un fondo che era di proprietà del boss trapanese Vincenzo Virga.