Crolla parte del prospetto dell'ex ospedale San Biagio in via Armando Diaz

23/09/2018 09:44:00

Per fortuna non passava nessuno ieri sera in via Armando Diaz, quando dal prospetto dell'ex ospedale San Biagio si sono staccati alcuni calcinacci.

La struttura che fino a qualche anno fa ospitava i locali del nosocomio marsalese già in passato è stata interessata da altri crolli.

Sul posto si è portata una squadra della polizia municipale che ha chiuso la strada e per mettere in sicurezza l'area i vigili del fuoco che hanno fatto un intervento di puntellatura al prospetto. Un sopralluogo è stato fatto anche da alcuni impiegati dell'ufficio tecnico del Comune.