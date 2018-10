SocietÃ  Canottieri Marsala. Giulio Genna nuovo campione siciliano di vela classe Optimist

06/10/2018 20:20:00

Il 30 settembre si è conclusa a Catania la Coppa Sicilia, regata velica riservata alla classe Optimist, che ha decretato i campioni siciliani tra le categorie Cadetti e Juniores. Continuano le belle emozioni per la squadra di vela della società Canottieri Marsala, guidata dall’istruttore Enrico Tortorici, che ha portato a casa una vittoria dietro l’altra. A quest’ultimo appuntamento con il campionato regionale, Giulio Genna si laurea campione siciliano dei Cadetti, seguito da Michele Adorni, che guadagna una meritata medaglia d’argento. Un traguardo importante anche per Silvia Adorni, che si è classificata prima femminile.

<<Devo congratularmi con la mia squadra – ha detto Enrico Tortorici - per gli ennesimi successi di una stagione indimenticabile. Un’avventura cominciata solo qualche mese fa ma ricca di risultati a dir poco straordinari. Ringrazio Giulio e Michele per avermi regalato la gioia della vittoria e del secondo posto , mi congratulo con Yusei per la sua capacità di reagire e tornare a regatare tra i primi e con Manuele per i suoi notevoli progressi nonostante l’inesperienza. La nostra quota rosa, Silvia, ancora una volta prima femminile e con un podio assoluto mancato per un pelo. Complimenti a Federico, che al suo esordio con noi centra subito l’obiettivo della top ten>>

Intanto, il campione siciliano di Laser, Amos Di Benedetto sta rappresentando la Società Canottieri Marsala a Torbole per un stage, con l'istruttore Federale Alpagut, riservato alla classe Olimpica Laser Standard. Domenica inoltre ha partecipato al Trofeo Paola, regata organizzata da Fraglia della Vela di Riva con atleti del calibro del pluri Olimpionico Robert Scheidt. Amos si è distinto fin da subito, conquistando un settimo posto in classifica generale e ricevendo il premio di migliore velista Under 19.

