Pareggio a reti bianche e un punto che vale oro per il Marsala sul campo della Cittanovese

14/10/2018 18:53:00

Prezioso punto in terra calabra racimolato dal Marsala Calcio contro la Cittanovese, nell’incontro valido per la quinta giornata del campionato di serie D, sotto il diluvio che ha fatto da scenario a uno zero a zero che ha premiato il Marsala, messo letteralmente sotto assedio dai padroni di casa negli ultimi venti minuti del match. Bravi gli azzurri a non subire gol per la prima volta dopo otto gare ufficiali tra coppa e campionato fin qui disputate. Su un campo al limite della praticabilità per la natura in sintetico quello del “Monreale – Proto di Cittanova” Il Marsala non ha disputato una gran partita mostrando le solite carenze difensive ma che fortunatamente, stavolta, non sono stati fatali mentre le in avanti, le poche azioni create non hanno quasi mai veramente impensierito l’estremo difensore giallorosso, se non al 36esimo minuto con Giannusa. L’importante era tornare in Sicilia con almeno un punto e poco importa se è arrivato grazie alla buona sorte che ha restituito agli azzurri quel punto meritato nella trasferta contro l'ACR Messina. Domenica, intanto, al Lombardo Angotta arriverà la corazzata Bari che è stata fermata in casa dalla Turris sullo zero a zero, con la speranza per Mister Chianetta di recuperare a pieno tutti gli acciaccati.

LA CRONACA:

Mister Domenico Zito disegna un 3-4-3 per i giallorossi, con Abayan punta centrale, mentre mister Ignazio Chianetta per il Marsala, invece, modula il solito 4-3-3 con un solo cambio rispetto alla gara interna della settimana scorsa contro la Sancataldese, vale a dire Giannusa al posto dell'infortunato Barraco.

Al nono minuto il primo pericolo per la porta del Marsala Giappone, Paviglianiti crossa teso, il pallone attraversa tutta l'area piccola sfilando davanti all’estremo difensore azzurro e ben due attaccanti locali che per poco non arrivano all'appuntamento con la deviazione vincente. Al 25esimo è il Marsala a produrre la prima delle due grosse palle gol della sua partita - Prezzabile spara dai 20 metri ma il pallone passa a pochi centimetri dal palo. Al 35esimo si rivede ancora la Cittanovese con Abayian, il quale, colpisce da due passi a botta sicura, ma l'urlo del gol gli viene strozzato in gol dal grande salvataggio di Giappone. Subito dopo, al 36esimo viene avanti il Marsala, Prezzabile serve Giannusa che calcia di prima intenzione, con Cassalia che si rifugia goffamente in angolo. Al 44esimo ancora grossa occasione giallorossa con Giappone che sbuccia un pallone in uscita e con Giardina costretto a rimediare miracolosamente sulla linea di porta e a mandare le squadre negli spogliatoi sullo 0-0.

In avvio di ripresa, si fa subito vedere la Cittanovese con due le punizioni pericolose sprecate da capitan Antonio Crucitti. Il Marsala Al 70esimomatura la miglior occasione della secondo tempo con Candiano che lascia rimbalzare una palla e poi spara in porta dai venti metri, fallendo il bersaglio grosso di pochissimo. Il Marsala, quindi, si trincera nella propria metà campo lasciando l’iniziativa alla formazione di casa che prende d’assedio il fortino azzurro. Al 71esimo Barillaro crossa al centro, Napolitano sul secondo palo a un metro dalla linea di porta fallisce incredibilmente e In piena recupero, al 93esimo, la barricata azzurra sembra issare la bandiera bianca con i giallorossi che si divorano ancora una volta un'occasione più difficile da sbagliare che da imbucare in rete. Al triplice fischio il Marsala tira un grandissimo respiro di sollievo nell’uscire indenne da un campo tra i più difficili del girone e lascia il rammarico alla formazione di casa per avere racimolato solo due punti nel doppio turno casalingo, con Messina e Marsala.



Il tabellino della gara Cittanovese – Marsala 0-0

Cittanovese: Cassalia ('00), Barillaro, Paviglianiti, Cucinotti, Scoppetta (77' Sapone), Genovesi ('99), Fioretti (54' Ficara), Mansueto ('99) (71' Cataldi ('98) ), Abayian, Crucitti (K), Napolitano ('99). A disposizione: Foti ('00), Ansalone, Alfano ('99), Tomas, Gioia, Labate ('99).

Allenatore: Domenico Zito.

Marsala: Giappone ('01), Benivegna ('00), Galfano ('99), Sekkoum (K), Maraucci, Giardina, Tripoli, Candiano, Balistreri (72' Manfrè), Prezzabile ('98), C. Giannusa (75' Parisi). A disposizione: Jaber Keba, Giuffrida ('99), Fragapane, Lo Nigro, Ciancimino ('99), Velardi ('00), Di Girolamo ('00).

Allenatore: Ignazio Chianetta.

Arbitro ed Assistenti: Sig. Cristian Robilotta della Sez. A.I.A di Sala Consilina (SA); Sigg. Roberto Alabiso della Sez. A.I.A. di Genova e Rocco Iacovino della Sez. A.I.A di Matera.

Reti: /

Ammonizioni: Fioretti (C), Cucinotta (C), Crucitti (C); Benivegna (M), Prezzabile (M).

Espulsioni: /

Corner: 3 a 3.

Recuperi: 1' p.t. e 4' s.t.

Spettatori: 300 circa

Note: /

Giovanni Ingoglia