Favignana, inaugurato il nuovo campo di calcio a 5. Ordinanza contro rifiuti di plastica

20/10/2018 21:10:00

E' stato inaugurato il nuovo campo di calcio a 5, in via delle Fosse a Favignana. All’iniziativa, realizzata grazie all'intervento della Liberty Lines, erano presenti i vertici della stessa azienda, rappresentati dalla presidente Paola Iracani, dall'Amministratore delegato, Alessandro Forino, e dal commissario giudiziale, avvocato Marco Montalbano, il sindaco delle Isole Egadi, Giuseppe Pagoto, gli assessori della Giunta Giovanni Sammartano e Giusi Montoleone, i consiglieri comunali Elia Canino e Ignazio Lucido e il comandante dei vigili urbani, Filippo Oliveri.

La pioggia battente ha impedito lo svolgersi del triangolare di calcio tra i dipendenti della Liberty Lines, le Vecchie Glorie di Favignana e una rappresentativa di Giovani di Favignana, ma i ragazzi dell'isola hanno comunque voluto onorare l'atteso momento, approfittando del nuovo campo per dilettarsi sul nuovo manto erboso, che ha rivelato, nell'occasione, un ottimo drenaggio. A portare i saluti e presentare brevemente l'importante obiettivo raggiunto, sono stati il sindaco e la presidente della Liberty Lines, sottolineando la valenza sia sportiva che sociale dell'iniziativa. Il Comune ha provveduto a ripristinare la recinzione e l'illuminazione dell’impianto sportivo, mentre la Liberty ha rifatto il manto erboso, con erba sintetica di ultima generazione, e installato le porte di gioco. La struttura era abbandonata da tempo e vandalizzata e oggi ritorna fruibile e di nuovo in possesso della comunità.

ANCHE IL SINDACO DI FAVIGNANA HA FIRMATO ORDINANZA CONTRO SACCHETTI E STOVIGLIE DI PLASTICA

Anche il sindaco di Favignana ha firmato l’ordinanza contro la commercializzazione degli shopper in polietilene ed il divieto di uso e di vendita di contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili.

Il plauso di Legambiente Sicilia. “Ancora un segnale importante di sensibilità nei confronti dell’ambiente. Anche il sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto, ha firmato l’ordinanza per ridurre i rifiuti e, soprattutto, quelli più dannosi per l’ecosistema. Bicchieri e cannucce di plastica che usiamo per pochi minuti, inquinano per decine e decine di anni. All’appello mancano ancora, fra le isole minori, Ustica, e, tranne Malfa, le Eolie. Cosa aspettano questi sindaci a firmare la stessa ordinanza? Avere nel 2019 tutte le isole minori libere dalla plastica monouso sarebbe un bellissimo e forte messaggio non solo ambientale ma anche turistico “.

Lo dichiara Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia.